Буквально взорвавший Рунет видеоролик о том, как появление Владимира Путина на ринге после победы Федора Емельяненко над американцем Джеффом Монсоном публика встретила свистом и глухим гулом, вызвал целый шквал комментариев в РФ и за границей и спровоцировал ожесточенные споры в блогосфере.

Защитники премьер-министра пытаются уверить, что зрители были всем довольны и просто приветствовали Путина, а вот аналитики видят в случившемся опасный сигнал - решившего вернуться в президенты Путина освистали впервые.

"Неслыханное унижение для человека, который в будущем году должен вернуться на президентский пост", - так характеризует The Financial Times случившееся в московском спорткомплексе "Олимпийский" после сражения двух бойцов.

"Западные политики давно привыкли к неодобрительному свисту из толпы. Но Путин чрезвычайно редко ставит себя в положение, когда на него может обрушиться массовое неодобрение в публичном месте, и уж тем более перед камерами федерального телевидения", - отмечает обозреватель Чарльз Кловер.

Путин часто предстает на публике в роли любителя активного отдыха - но в этот раз любовь к "занятиям для настоящих мужчин" вышла ему боком, цитирует британскую газету InoPressa.

В российском обществе критика режима теперь не является чем-то неприемлемым, отмечает FT, указывая, что многие россияне негативно относятся к решению Путина вернуться на президентский пост - "для них это первый признак того, что в Кремле может вновь сформироваться культ личности, выдержанный в советском стиле".

"Путин и Медведев, тандем, находящийся у власти, заявили о намерении поменяться местами. Это вызвало одобрение со стороны российского истеблишмента, но одновременно желчный сарказм со стороны населения, которое сразу учуяло старый дух брежневизма", - соглашается итальянская La Repubblica, указывая, что "никогда раньше Путин не подвергался осуждению на публике" (выдержку из статьи также публикует InoPressa).

"Многие болельщики, часто посещающие матчи по боксу и состязания по единоборствам, - ультранационалисты по убеждениям, - продолжает The Financial Times. - Когда-то они составляли ключевой электорат Путина, но в последнее время эти люди отшатнулись от власти ввиду обострения межнациональной розни в России".

В последнее время к "пиар-трюкам" Владимира Путина россияне относятся все более иронично, отмечает агентство Associated Press, признавая при этом, что скепсис в основном свойственен жителям Москвы и других крупных городов, где люди активно пользуются "социальными медиа" - то есть интернетом.

АP напоминает, как в связи с многочисленными шутками пресс-секретарю Путина недавно пришлось признать, что погружение премьер-министра на дно Черного моря за двумя прекрасно сохранившимися античными амфорами фактически было спектаклем.

Версии сторонников Путина

Зрителей не пускали в туалет, а они кричали Путину "Ура!".

Официально в Белом доме случившееся в "Олимпийском" пока что не комментируют, но вот сторонники Владимира Путина яростно защищают главу правительства, отмечая, что никакого демарша во время премьерской речи в честь Емельяненко не было.

"Те, кто там был, а также нормальные люди среди тех, кто смотрел, как все там происходило, прекрасно понимают, что люди кричали "ура" и хлопали в ладоши Путину, а "Уууу" кричали уносимому под руки проигравшему бойцу", - написал, к примеру, в своем блоге политтехнолог "Единой России" Павел Данилин. Этой же версии придерживается и гендиректор ОАО "Олимпийский" Михаил Москалев: по его словам, толпа провожала гулом побитого Монсона, которого как раз уводили с ринга секунданты.

Пресс-секретарь движения "Наши" и Росмолодежи Кристина Потупчик у себя в блоге выразила уверенность, что свист был приветственным. По ее мнению, так всегда приветствуют кумиров любители боев без правил. А крики "Фу", по словам Потупчик, относились к организаторам мероприятия, не пускавшим публику в туалет.

"Туалетную" версию, впрочем, другие блоггеры высмеивают. Так, сценарист Олег Козырев иронизирует: "Когда о Емельяненко шла речь - всех отпускало, а как Путин говорить начинал не о нем - всем опять нестерпимо хотелось в туалет".

Сторонников версии о том, что Путина освистали, политтехнолог партии власти Данилин назвал "тупыми интернет-дрочерами". "Емельяненко является искренним и последовательным, причем не самым последним членом партии "Единая Россия", - напомнил Павел Данилин пользователям Сети (Федор Емельяненко действительно является депутатом Белгородской областной думы от ЕР).

Другие версии

"Лично был на этом мероприятии, лично свистел против Путина".

Блоггеры оценили случившееся в "Олимпийском" по-разному. Кто-то согласился, что "освистали трусливого американца" Монсона. Однако человек, который, по собственным словам, был в "Олимпийском" на поединке Емельяненко с Монсоном, сообщил в комментариях на сайте "Газета.ru" об обратном: "Лично был на этом мероприятии, лично свистел против Путина, и свистели не Монсону, которого уносили, а то, что этот политик в кавычках, кормилец своей бригады под названием "Единая Россия", вышел зачем-то на ринг... Зал просто встал и начал реветь, чтобы он ушел".

"То, что произошло в действительности, не столь важно, как активная реакция на случившееся СМИ и интернет-сообщества: в последнее время любой самый мелкий поступок Путина, который может быть истолкован двояко, толкуется в блогосфере не в его пользу, - прокомментировал директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. - Конечно же, большая ошибка, что сторонники Путина подхватили это обсуждение, этого точно делать было не нужно".

Алексей Навальный, ранее разместивший у себя в "Живом журнале" упомянутую видеозапись, со злорадством отметил, что попытки защитников премьера оправдать его лишь привлекают еще большее внимание к случившемуся: "Теперь они делают так, чтобы конфуз с освистанием Путина в "Олимпийском" был известен каждому жителю страны, включая стариков и младенцев".

"Ну освистали. Знаковое конечно событие, но ожидаемое... Рейтинг стабильно падает, антирейтинг стабильно растет. Он уже не президент большинства, - отметил в связи с этим Навальный. - Все это вполне взвешено и разумно описано в докладе ЦСР "Движущие силы и перспективы политической трансформации в России". Советую ознакомиться и напоминаю, что ЦСР - это тот самый центр, готовивший первую программу Путина и, во многом, принесшую ему ту популярность, остатки которой поддерживают его сейчас".

Злополучная видеозапись выступления премьера здесь.

Источник: http://www.newsru.com