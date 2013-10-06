До выборов остались считанные часы, а люди снова и снова спрашивают друг друга: как поступить? за кого голосовать?

Значит, человек всё ещё не принял решение.

Или принял, но такое тягостное (против совести), что сам не рад, и готов от него отказаться.

Люди не пассивны.

Думать о выборах, спорить, искать решение – это настоящая политическая активность. Но объединить нацию никто не смог. Нет лидера, за которым идут с восторгом (или хоть с уверенностью). Значит, опять будут кое-как голосовать "за меньшее зло" (кто голосует за зло – тот не жди добра.)

Разброд и шатание – вот состояние умов.

Взлетаем? Кто-то жмёт на газ, кто-то – на тормоз. Результат: и лётчики, и пассажиры... то есть, и те, кто рулил, и те, кто сидел пристегнувшись...

Идти или нет?

Тех, кто не пойдёт, считают пассивными.

Они, мол, лишены гражданских чувств, ответственности за будущее, ленивы (зад от дивана не могут оторвать).

Так ли?

Ведь никто не опросил решивших не идти: вы из лени и равнодушия остаётесь дома или – из протеста, из гневного нежелания участвовать в балагане?

При полном внешнем сходстве (сидят дома) это абсолютно разные люди.

Один тупо смотрит тупое ТВ, другой читает Достоевского. Один – равнодушный, другой – политически активный. Он остаётся дома, даже если начальство гонит на выборы, грозит увольнением.

Идущие врозь

За ЕдРо?

У многих такая мысль вызывает отвращение. Откуда же возьмутся едровые победные проценты?

Вот человек идёт голосовать за партию власти.

Он что – искренне верит, будто она хорошая, честная, заботится о людях, о Родине? Таких дураков нет. Во всяком случае, они никому не попадаются (даже партийные функционеры не верят; они голосуют, поскольку эта система их кормит, позволяет воровать).

Многие голосуют за партию власти под давлением.

Их гонит начальство, гонит страх: вдруг узнают, что я проголосовал за другую партию или испортил бюллетень, – уволят, накажут, ребенка в ясли не возьмут.

Эти запуганные не понимают, что 20-30 миллионов уволить нельзя.

Это мгновенная остановка всей экономики. Это гарантированная революция. Начальники не решатся на самоубийство.

Вот человек идет голосовать за любую другую.

Веря в неё? Или чтобы ЕдРу меньше досталось?

За коммунистов во главе с Зюгановым?

Слова у них хорошие; партию поддерживают честные работяги. Но к власти-то придут не бедные бюджетники, а всё тот же циничный жирный аппарат. Тот самый, из которого и нынешняя власть состоит. Они же все, начиная с Путина, бывшие коммунисты.

За интеллигенцию с лицом Митрохина (и с его умом)?

Где "Яблоко" было все последние годы? Откуда вдруг у них деньги на плакаты, газеты, эфиры? Они, как спящая красавица, возвращённая к жизни поцелуем принца (уж не Сурков ли поцеловал?).

За русских с лицом Жириновского (и с его отчеством)?

Он ловкач; избирался бы в Татарии – был бы за татар, избирался бы в Израиле – был бы за евреев.

За "Справ. Россию"?

За Миронова, который изо всех сил поддерживал власть, голосовал за все их законы, вслух мечтал оставить Путина на третий срок – и вдруг стал отчаянным оппозиционером? Жаль ему не составили компанию Касьянов (б. премьер-министр) и Немцов (б.первый вице-премьер) – они же тоже теперь отчаянные оппозиционеры.

Не пойду

Участвовать в выборах – значит, играть с властью на её поле и с её судейством.

Нам опять предлагают играть в напёрстки.

Но напёрсточник – жулик. Если в Кремле принято решение, что некая "оппозиционная" партия пройдёт, – она и без меня пройдёт. Если принято решение, что её в Думе не будет, то её там не будет, даже если я проголосую на десяти участках, как пошлый нашист.

Никто не верит в честный подсчет.

(Недавно на встрече с читателями попросил: кто верит в честный подсчет – поднимите руку. Ни одной.) Все знают о грубейших нарушениях, о преступном административном ресурсе (грозить увольнением – преступление), о подкупе и пр.

Все заведомо знают: это жульничество.

Называется "выборы", а на деле – обман. Напёрсток только называется игрой, а на деле – мошенничество (УК, статья 159: обман, злоупотребление доверием).

Если понимаешь, что нечестно, – зачем участвовать?

Ведь это значит признать законность напёрстка, признать его честной игрой. Уговаривать себя: мол, иду на выборы, чтобы хороших голосов стало на один больше. Так в СССР человек уговаривал себя: мол, вступаю в КПСС, чтобы там стало больше хороших людей. Они похожи на барышню, которая поступает в публичный дом, "чтобы там стало больше честных девушек".

Доверия нет ни к одной партии, ни к одному политику – вот настоящая беда нашего времени.

Тотальное недоверие и тотальный цинизм владеют умами – вот где национальная катастрофа, вот причина бегства. Миллионы добровольно покидают Родину, отчаявшись здесь что-то изменить.

Я остаюсь, но на "выборы" не пойду.

На улицу – пойду, а в урну – нет!

Источник: echo.msk.ru