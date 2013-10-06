Нельзя победить систему, находясь внутри самой системы.

Запомните. Нельзя.

Чтобы победить систему, нужно выйти в надсистему. Или построить свою.

Поэтому потуги ребят, выходящих на "пикеты", "шествия" и "митинги" против выборов 2011, выглядят хоть и героически, но довольно глупо.

Скажите, на что вы надеетесь, протестуя "против фальсификации"? Какого результата добиваетесь?

Перевыборов? Ну допустим, будут перевыборы. Кто будет перевыбирать? Чечня, Дагестан, Ингушетия, чиновники, бюджетники, силовики и пенсионеры. У вас есть рычаги влияния на эти категории населения?

Хотите, чтобы вас "тоже слушали"? А кто вы такие? У вас есть рычаги влияния на сырьевые институты? Можете вы затормозить работу Газпрома? Хотя бы какой-то из компаний, занимающейся добычей и транспортировкой нефти, газа, леса, металлов и минералов? Есть способы повлиять на вложения западных инвесторов в мегапроекты? Сочи? Ямал? Сколково? Промурал? Хоть что-то?

Хотите смены власти? А у вас есть кандидат на случай, если вдруг, каким-то чудом, правящая партия добровольно согласится на перевыборы, честно проиграет и отойдет от дел? У вашего кандидата есть программа? Манифест? Ну хоть что-то? Или вы надеетесь, что если вдруг Путин уйдет, ВОЛШЕБНЫМ образом появится герой-спаситель и всем сделает харашо?

Олицетворили, блять, себе врага.

Я тоже очень недоволен текущим положением дел. Я тоже был бы рад смене власти. Но НА КОГО менять? Подобные "оранжевые революции" могут привести МАКСИМУМ к тому, что в борьбу "против России" вклинятся те, кто давно хочет урвать от нее кусок – в первую очередь Штаты, Европа и Япония. Если медведь даст понять, что "теряет хватку" – тут же набегут шакалы. Вы уверены, что вы сможете от них отбиться? Вы уверены, что вам есть что предложить взамен того, что есть сейчас?

Или вы просто тупо "против"? Овцы против пастуха?

Давайте будем последовательны. Например, Алексей Навальный может быть каким угодно "врагом России" или наоборот, "народным выдвиженцем", но он сделал две бесспорно полезнейшие вещи: проект РосПил и проект РосЯма. Давайте вложимся в них и дожмем до конца! Это законно; это нам сейчас по силам; это однозначная польза для людей; это укрепляет страну. Это – достойная цель.

А собираться в толпы, вязать на рукава белые повязочки и ходить по улицам гоголем, скандируя "Россия без Путина" – это, извините, либо утопия, либо восстание со всеми вытекающими. Ебанизм. Развлечение для быдла.

Не надо глупостей.

Источник: effman.orangeninja.ru/981