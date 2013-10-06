Сегодня Владимир Дякун ушел в отпуск с последующим увольнением.

Однако сегодня же был назначен новый первый заместитель главы администрации. Об этом ИА "Тульские новости" сообщил источник, близкий к администрации района. Им стал Одиссей Филиппович Куцуров, 1967 года рождения. Ранее он занимал должность генерального директора ООО "Компания Афила".

Есть сведения о том, что он вместе с губернатором Владимиром Груздевым учился в Суворовском училище.

Напомним, вхождение Владимира Дякуна в должность главы администрации Ефремовского района состоялось в период, когда прежний глава Администрации Сергей Пономарев находился в СИЗО. Когда срок его полномочий истек, с подачи губернатора Вячеслава Дудки назначен на этот пост главы района.

Напомним также, что в Ефремовском районе по результатам голосования на выборах в Государственную Думу "Единая Россия" набрала наименьшее количество голосов, а КПРФ – наибольшее.

Источник: Тульские новости