На главную страницу! Контакты Карта сайта
ГлавнаяНовостиВ городе

Глава Ефремовского района В. Дякун покинул пост

22.12.2011

Сегодня Владимир Дякун ушел в отпуск с последующим увольнением.

Однако сегодня же был назначен новый первый заместитель главы администрации. Об этом ИА "Тульские новости" сообщил источник, близкий к администрации района. Им стал Одиссей Филиппович Куцуров, 1967 года рождения. Ранее он занимал должность генерального директора ООО "Компания Афила".

Есть сведения о том, что он вместе с губернатором Владимиром Груздевым учился в Суворовском училище.

Напомним, вхождение Владимира Дякуна в должность главы администрации Ефремовского района состоялось в период, когда прежний глава Администрации Сергей Пономарев находился в СИЗО. Когда срок его полномочий истек, с подачи губернатора Вячеслава Дудки назначен на этот пост главы района.

Напомним также, что в Ефремовском районе по результатам голосования на выборах в Государственную Думу "Единая Россия" набрала наименьшее количество голосов, а КПРФ – наибольшее.

Источник: Тульские новости



Комментарии

Отправить комментарий

  • Доступные HTML теги: <em> <strong>.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
1 + 1 =
Посчитайте, сколько получилось, и введите результат.

Copyright 2004-2011 "Ефремов.net"
E-mail - nospam@efremov.net
 Поиск знакомств