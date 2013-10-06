Страна стояла на грани пропасти. Если бы 10-го декабря тридцатитысячная толпа пошла стеной на ОМОН, то в мире бы начались события, намного серьезнее чем какой-то всемирный экономический кризис.

Слава богу, этого не случилось. И за это спасибо Людям. Тем, которые вышли на митинг.

Я не верю, что они туда пришли требовать освобождения Навального или поддержать резолюцию Немцова. Они пришли показать нашей власти, что с ними надо считаться. Но, кроме этого, они пришли показать другим властям, что не хотят "оранжевых", "бархатных" и прочих революций.

Это победа. Но не факт, что окончательная. Чтобы такого не повторялось, нужно искать причину. И виноватых.

Кто виноват? Ну, конечно, госдеп США, но их винить в наших бедах не стоит. В конце концов, это их работа. Как говориться, ничего личного.

А вот почему такое вообще возникло?

На этих выборах избиратель был поставлен в сложные условия. Голосовали за партии. Но в России партии вторичны. Это в США партия выдвигает лидера, а потом может и "задвинуть", если что не так. У нас партии создаются под лидера. Уберите Жириновского, и кто будет голосовать за ЛДПР? Программы партий у нас никто не изучает и не знает; выкрики Жириновского и партийная программа – это кардинально разные вещи, часто не имеющие нечего общего.

И вот нашему избирателю предложили выбор. Не между партиями. Он хотел (те, кто хотели) голосовать за Путина, и при этом должен был отдавать голос той партии, которая ему не нравилась более всего. Потому что за саму "Единую Россию" наверное, не проголосовал бы никто.

Хотя такого бы и не случилось, потому что просто так этой партии и не существует. Ведь ЕР это не партия под лидера Путина. Это партия, поддерживающая существующую власть. Если вместо команды Путина завтра придет к власти команда "иванова", то ЕР будет за них.

Хорошо это или плохо, спорить бессмысленно. Пока это так и ни распоряжения сверху, ни митинги этого не исправят. Тут, как сказал водопроводчик из известного анекдота "Всю систему менять надо". Но систему менять сложно, и не факт что возможно. Ибо смена системы, это не в Кремле что-то исправить. Система – это мы все.

А вот с партией власти разобраться очень даже стоит. И давно пора.

Надо понимать, что ЕР это огромная структура, и говорить о ней в целом вообще нельзя. На самом верху этой пирамиды вполне уважаемые люди, профессионалы. И с этим никто не спорит.

В самом низу?

А там тоже честные люди. Это или госслужащие, которых зачем-то туда затащили, или люди, которые вступили потому, что это их гражданская позиция. А людей, у которых есть гражданская позиция, надо уважать. Даже если с их позицией не соглашаться. Я видел очень много таких людей. Их действительно много. Только глупцы могут утверждать, что за ЕР никто не голосовал по доброй воле.

А вот в "середине" кто?

Клеймо "партия жуликов и воров". Справедливо? А между прочим да. Причем просто по определению. Куда должен идти человек, если его моральные принципы в том, чтобы жить нечестно? Преподавать в университет? Или строить заводы, растить хлеб, лечить детей? Конечно, нет. Такие люди будут стараться попасть в партию власти и другие госструктуры. А как их туда не пустить? Они же не кричат, что идут для того чтобы брать взятки. Они как раз наоборот умеют говорить очень правильные слова.

Гнать их в шею, когда они проявили свою сущность? Гонят, сажают… но на смену приходят такие же. Без бюрократического аппарата нельзя управлять страной. Это понятно. И честных людей у нас больше, неправда, что Россия это страна воров. Только у нас честные люди не очень хотят быть чиновниками.

Хотите объясню, что на мой взгляд произошло и происходило на выборах?

В предвыборном штабе оценивают ситуацию и примерно прикидывают, какой процент голосов можно получить. Для этого есть рейтинги, опросы и пр.

Но чтобы получить примерную оценку для ЕР и опросы не надо проводить. Сами подумайте.

У нас три четверти населения политикой не интересуются вообще. А из политических фигур, кроме Путина, Медведева и Жириновского знают только Новодворскую, да и то в исполнении Максима Галкина. И если эти люди придут на выборы, то за кого они проголосуют? Ну, кто-то проявит чувство юмора и отдаст голос ЛДПР, кто-то из старшего поколения – за КПРФ, а остальные?

Вот вам и расклад… Если на выборы придет половина населения, то путем простой арифметики получаем, что ЕР должна набрать процентов 50 голосов.

Исходя из этого, и строится предвыборная работа. Фальсификации?

Ну допустим. Только если власть захочет изменить результат выборов, то зачем делать массовые вбросы и пр. и пр. Чтобы народ позлить? Достаточно минут 15 поработать грамотному программисту на сервере, и результат будет любой. Причем никто никогда не сможет обнаружить подтасовку, а если вдруг и смогут, то всегда можно свалить на технику.

Так в чем же дело? Откуда бардак внизу?

Да всё очевидно. Это наверху сидят профессионалы, которые могут сагитировать людей, убедить и пр. Они разрабатывают программы. А дальше все идёт вниз. А кто там эти программы должен реализовывать? Те же самые чиновники районного масштаба. А кто они?

Кто-то хорошо сказал, что те, кто хорошо учились в институте - становятся докторами наук, а те, кто плохо – директорами институтов.

Уровень самого нижнего слоя чиновников, особенно в вопросах управления, работы с людьми и пр., чаще всего оставляет желать лучшего. Но ведь именно на их плечи и ложится непосредственная организация выборов на участках.

Знаете, что такое "ефрейторский зазор"? Это когда полковник велел разбудить солдат в 7.00, майор на всякий случай приказал в 6.00, лейтенант в 5.00, а когда доходит до ефрейтора – он вообще не видит смысла ложиться.

Так вот в случае с выборами, решение штаба о том, что реально можно достичь уровня в 50%, на районном уровне превращается в приказ одного чиновника другому: "Чтобы результат был не ниже 50%, иначе вылетишь со своего места". И что делать бедняге? Особенно если ума не хватает на большее, чем просто изначально смухлевать и просто "написать" нужный результат. В лучшем случае просто тупо давить на людей, используя административный ресурс.

Ну и результат налицо. Как не старайся, но всё у нас упорно получается через… гм… задний проход.

Сейчас ясно, что достало уже практически всех.

Только пока непонятно, что делать. И как менять? Как убрать чиновничий произвол?

Убрав самих чиновников? Увы, но без чиновников будет ещё хуже? Отбирать туда честных людей. Хорошо бы, но кто будет отбирать, и как отобрать честных простых людей, чтобы они отобрали честных чиновников, особенно с учетом, что чиновниками как раз честные люди обычно не хотят быть.

Что же делать и безнадежно ли всё? Конечно, нет.

По крайней мере, ясно, что надо убрать из той же ЕР всех лишних. Зачем её надувать как мыльный пузырь? Лишние это не только те, кто имеете нечестные цели, или просто по своему уровню приносит больше вреда, чем пользы. Но и те, кого туда зачем-то затащили. Тех же госслужащих.

Нужен контроль над властью. Ведь ЕР это в подавляющем большинстве те же самые чиновники.

Собственно велосипед изобретать тут не нужно. Было бы желание контролировать. Но многие ли захотят выводить чиновника на чистую воду, когда проще и быстрее дать взятку.

Ведь давно известно, что коррупцию победить легче легкого. Надо просто не давать взятки.

Но это лишь теория.

Что толку требовать от власти, чтобы оно издавали законы, если никто не готов их исполнять?

В блогах часто звучит фраза: "Рыба гниет с головы". Мне очень понравился ответ одной женщины: "Но чистят рыбу всегда с хвоста".

Выше я написал, что "систему менять надо". А система это МЫ. И власть у нас такая, потому что МЫ такие.

Мы уже многому научились. Поняли, что Интернет это оружие. И научились этим пользоваться. Ведь митинг 10-го декабря показал ещё и то, что люди могут объединиться через Интернет, и никто им не может в этом помешать.

Оказалось, что с властью можно говорить, и доносить до них своё мнение. Причем сама власть не властна на это мнение повлиять.

Существует не подконтрольный для чиновников (и коррупции) механизм, благодаря которому можно осуществлять контроль над властью. Так теперь надо научиться им пользоваться во благо.

Давайте учиться.

Источник: http://vvv-ig.livejournal.com/16021.html