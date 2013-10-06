Мария является владелицей бара. В один прекрасный день она понимает, что практически все её клиенты – безработные алкоголики, поэтому она больше не может содержать бар, иначе разорится.

Чтобы решить эту проблему, она придумывает новый маркетинговый план, в соответствии с которым её клиенты могут пить сейчас, а платить позже.

Она записывает количество выпитого в специальные книги (тем самым предоставляя клиентам кредит).

О стратегии Марии "пей сейчас, плати потом" начинает ходить слава, и в результате, в баре Марии увеличивается поток клиентов.

Вскоре её бар показывает самые большие объёмы продаж в её городе – перспективы выглядят радужными.

Предоставляя своим клиентам свободу от немедленного требования оплаты, Мария не встречает никакого сопротивления, когда, через регулярные промежутки времени, она существенно увеличивает цены на самые популярные напитки – вино и пиво.

Следовательно, увеличивается и объём продаж бара Марии.

Молодой президент местного банка понимает, что эти долги клиентов представляют собой ценный будущий актив, и увеличивает для Марии кредитование.

Он не видит никаких причин для беспокойства, поскольку в качестве залога у него есть долги алкоголиков.

В штаб-квартире банка трейдеры-эксперты придумывают способ заработать огромные комиссионные, трансформировав эти долги клиентов в Бухалооблигации и Алкооблигации. Затем эти активы начинают торговаться на международных рынках ценных бумаг.

Новые инвесторы не до конца понимают, что эти ценные бумаги, которые были проданы им в качестве ценных бумаг с наивысшим рейтингом "ААА" в действительности являются долгами безработных алкоголиков.

Цены на бумаги продолжают расти, и активы скоро становятся самыми быстро раскупаемыми позициями у ведущих брокеров страны.

Как-то раз, даже при том, что цены на облигации продолжают расти, менеджер по рискам того местного банка решает, что пришло время требовать платежи по долгам, накопившимся у алкоголиков в баре Марии. Об этом он сообщает ей.

Мария начинает требовать деньги у своих алкоголиков, но, будучи безработными, алкоголики не могут вернуть кредиты.

Поскольку Мария не может выполнять свои кредитные обязательства, она вынуждена объявить дефолт. Теперь она банкрот.

Бар закрывается и 11 сотрудников теряют работу.

За одну ночь Бухало- и Алкооблигации теряют в цене 90 процентов стоимости.

Объём обрушившейся стоимости этих активов уничтожает банковскую ликвидность, и препятствует выпуску новых займов, тем самым замораживая кредитование и всю экономическую активность.

Поставщики для бара Марии, предоставлявшие ей расширенные условия оплаты, инвестировали пенсионные фонды своих фирм в различные ценные бумаги. Они обнаруживают, что в данный момент столкнулись с необходимостью списания безнадёжных долгов, и что потеряли свыше 90 процентов от предполагаемой стоимости облигаций.

Её поставщики вина так же объявляют банкротство, закрывая семейный бизнес, который кормил три поколения. Её поставщика пива выкупает конкурент, который немедленно закрывает местную фабрику и увольняет 150 рабочих.

К счастью, банк, брокерские фирмы и их руководство спасены многомиллиардным пакетом от своих дружков в правительстве.

Средства на этот спасательный пакет были найдены путём обложения налогами работающего среднего класса, который ни разу не заглядывал в бар к Марии.

Теперь понимаете ситуацию в экономиках на 2011 год?