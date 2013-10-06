26 апреля в Туле вынесли приговор директору ООО "Автострада" 42-летнему Александру Блоку и бывшему начальнику участка дорожно-строительной бригады ООО "Автострада" 35-летнему Михаилу Косинову. Их признали виновным в мошенничестве.

В ходе следствия установлено, что 29 августа 2008 года между заказчиком ГУ Тульской области "Тулаупрадор" и подрядчиком- ООО "Автострада" был заключен государственный контракт на строительство автодороги "Лопатково – Ефремов – Ерхово – автоподъезд к н.п. Первомайский" протяженностью 3 км в Тепло-Огаревском районе Тульской области.

По условиям контракта, на строительство дороги должно было уйти 56 756,8 тонн песка, добытый и привезенный из карьера "Тюртень", расположенного в 106 км от объекта.

- Однако Блок и Косинов с целью похищения бюджетных денежных средств, в 7 км 150 м от объекта строительства в районе населенного пункта Раево Тепло-Огаревского района, не имея при этом необходимой разрешительной документации, организовали разработку карьера по добыче песка, использовали добытый из данного карьера песок в строительстве в период с ноября 2008 по август 2009 годов, - сказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

При этом, в документах на оплату расстояние "магическим" образом увеличилось на куда более, чем 106 км.

- В результате оплаты организация фактически невыполненных работ по перевозке песка федеральному бюджету был причинен материальный ущерб в размере 9 392 353 рубля 25 коп., а бюджету Тульской области был причинен материальный ущерб в размере 2 548 090 рублей 75 коп., всего на общую сумму 11 940 444 рубля, - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Приговором суда Александру Блоку было назначено 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет со штрафом 700 тысяч рублей. Михаилу Косинову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет, со штрафом 400 тысяч рублей.

Также они должны были вернуть все деньги.

Приговором остались недовольны гособвинители. Они просили суд назначить Блоку и Косинову соответственно 6 и 5 лет лишения свободы реально.

В связи с мягкостью назначенного наказания государственными обвинителями в Тульский областной суд было принесено кассационное представление об отмене приговора в связи с несправедливостью наказания. В итоге приговор был отменен.

Прокуратура требует поменять срок на реальный