В центральной части России, на юге Тульской области раскинулся славный город под именем Ефремов. Город, где мы жили, живем и будем жить, город, который мы, порой, очень любим, а, бывает, и ненавидим, но, тем не менее, он наш - родной и близкий...
И именно о Ефремове - о городе с богатым и интересным историческим прошлым, известном своими промышленными предприятиями в настоящем, и о городе, несомненно, красивом и уютном, с добрыми и отзывчивыми людьми в будущем, мы расскажем Вам.
26 апреля в Туле вынесли приговор директору ООО "Автострада" 42-летнему Александру Блоку и бывшему начальнику участка дорожно-строительной бригады ООО "Автострада" 35-летнему Михаилу Косинову. Их признали виновным в мошенничестве.
Самый богатый среди российских губернаторов, по данным декларации о доходах, бывший владелец "Седьмого континента", а ныне глава Тульской области Владимир Груздев рассказал, каким образом функционирует власть под его руководством в одном из депрессивных российских регионов.
Мария является владелицей бара. В один прекрасный день она понимает, что практически все её клиенты – безработные алкоголики, поэтому она больше не может содержать бар, иначе разорится.
Страна стояла на грани пропасти. Если бы 10-го декабря тридцатитысячная толпа пошла стеной на ОМОН, то в мире бы начались события, намного серьезнее чем какой-то всемирный экономический кризис.
Нельзя победить систему, находясь внутри самой системы. Запомните. Нельзя. Чтобы победить систему, нужно выйти в надсистему. Или построить свою. Поэтому потуги ребят, выходящих на "пикеты", "шествия" и "митинги" против выборов 2011, выглядят хоть и героически, но довольно глупо.
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