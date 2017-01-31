Где Вы чаще всего знакомитесь?:

В центральной части России, на юге Тульской области раскинулся славный город под именем Ефремов. Город, где мы жили, живем и будем жить, город, который мы, порой, очень любим, а, бывает, и ненавидим, но, тем не менее, он наш - родной и близкий...

И именно о Ефремове - о городе с богатым и интересным историческим прошлым, известном своими промышленными предприятиями в настоящем, и о городе, несомненно, красивом и уютном, с добрыми и отзывчивыми людьми в будущем, мы расскажем Вам.